هاديسا تتألق بالأحمر خلال إحيائها حفلاً فنياً في عيد الجمهورية التركية-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل تركيا بعيد الجمهورية الذي يصادف في 29 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، ويحيي العيد ذكرى أحداث 29 أكتوبر 1923، عندما أعلن مصطفى كمال أتاتورك أن تركيا أصبحت منذ ذلك الحين جمهورية وأسميت البلاد «الجمهورية التركية» (Türkiye Cumhuriyeti)، بعد إعلان الجمهورية، تم التصويت في الجمعية الوطنية الكبرى، وانتخب أتاتورك كأول رئيس جمهورية لتركيا.

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ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية ويسبقه يوم بنصف دوام لمعظم المؤسسات الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات وغيرها، وتقام للمناسبةاحتفالات سنوية عارمة، وقد أحيت النجمة التركية هاديسا حفلاً فنياً خاصاً بالمناسبة، ونشرت في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي لقطات من الحفل وكذلك في منشور آخر خضعت لجلسة تصوير حيث ارتدت بدلة مؤلفة من ثلاث قطع وهي جاكيت وتحتها توب وسروال باللون الأحمر الذي هو لون العلم التركي، وبدت هاديسا فاتنة بإطلالتها التي أثنى عليها متابعوها.

