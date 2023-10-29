- 1/21
- 2/21
- 3/21
- 4/21
- 5/21
- 6/21
- 7/21
- 8/21
- 9/21
- 10/21
- 11/21
- 12/21
- 13/21
- 14/21
- 15/21
- 16/21
- 17/21
- 18/21
- 19/21
- 20/21
- 21/21
ميرنا وليد - بيروت - تحتفل تركيا بعيد الجمهورية الذي يصادف في 29 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، ويحيي العيد ذكرى أحداث 29 أكتوبر 1923، عندما أعلن مصطفى كمال أتاتورك أن تركيا أصبحت منذ ذلك الحين جمهورية وأسميت البلاد «الجمهورية التركية» (Türkiye Cumhuriyeti)، بعد إعلان الجمهورية، تم التصويت في الجمعية الوطنية الكبرى، وانتخب أتاتورك كأول رئيس جمهورية لتركيا.
ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية ويسبقه يوم بنصف دوام لمعظم المؤسسات الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات وغيرها، وتقام للمناسبةاحتفالات سنوية عارمة، وقد أحيت النجمة التركية هاديسا حفلاً فنياً خاصاً بالمناسبة، ونشرت في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي لقطات من الحفل وكذلك في منشور آخر خضعت لجلسة تصوير حيث ارتدت بدلة مؤلفة من ثلاث قطع وهي جاكيت وتحتها توب وسروال باللون الأحمر الذي هو لون العلم التركي، وبدت هاديسا فاتنة بإطلالتها التي أثنى عليها متابعوها.
كانت هذه تفاصيل خبر هاديسا تتألق بالأحمر خلال إحيائها حفلاً فنياً في عيد الجمهورية التركية-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.