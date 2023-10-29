ميرنا وليد - بيروت - شاركت العارضة والممثلة الأرجنتينية جورجينا رودريغز حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو صوراً لها ووأخرى تجمعها بشريكها وكذلك مقاطع فيديو في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وما لفت الأنظار في الصور والفيديوهات هو المجوهرات الماسية الثمينة التي وضعتها وتتألف من قرطين وعدد من الخواتم وعقد ، ولكن لم تكتف جورجينا بالأمر، بل نشرت صورة لها برفقة كريستيانو وقد حرصت أن يبرز ساعة يده الثمينة البراقة التي بها عدد حبات ألماس جعلها تخطف الأنظار والتي تقدر بملايين الدولارات، كما وثقت حبيبة كريستيانو حضورهما ليلة افتتاح موسم الرياض وسعادتها في هذه الليلة.



كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريغز تستعرض مجوهراتها وساعة كريستيانو رونالدو الماسية تقدر بالملايين-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.