أهل مصر.. الورش الفنية والحرفية والإبداعية تواصل عملها بقصر ثقافة بورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة -

أهل مصر .. واصلت فعاليات الأسبوع الـ27 لأطفال المحافظات الحدودية، أعمالها فى ثالث أيامها ضمن مشروع أهل مصر الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، والمنعقد في محافظة بورسعيد.

جاء ذلك فى حضور المخرج المسرحي أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، ولاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي.



ورشة الالقاء الشعرى



كشف الشاعر محمود الحلواني عن مشاركته بورشة تعليمية لكتابة وإلقاء الشعر ، ضمن مشروع أهل مصر ..

وقال "تعرفت على الاولاد وبعد ما اتعرفت عليهم بدأت اعرفت امكانياتهم ومن ألقى الشعر من قبل، ثم كانت البداية بإعطائهم مجموعة من النصوص لفؤاد حداد وصلاح جاهين ومرسي جميل عزيز، وأيضاً مجموعة من الأغاني المعروفة مثل يا أغلى اسم فى الوجود لترسيخ حب الوطن لأن هذا الجيل لم يسمع الاغاني الوطنية التي كانت تغنى عندنا مثل "النجمة مالت على القمر" فحاولت أن اعرفهم على حاجات غير التى يحفظونها.

وأشار إلى أنه لفت انتباهه خلال الورشة أكثر من طفل لديهم موهبة الإلقاء منهم الطفل يحيى عبدالرؤوف صاحب الـ ١١سنة ايضا الطفلة ايمان عندها شغل كويس. وعندهم خبرة على الخدمة.

واشار الى انه يشرح لهم مخارج الحروف ده من ضمن الحاجات المهمة التى يجب تعلمها، واعمل على ان يتقن الاطفال الالقاء وفى الوقت نفسه يحاولوا يعبروا عن المعنى الذي وراء الكلام.

ورشة تعليم المصنوعات الجلدية

أما ورش الحرف اليدوية والتراثية فواصلت ورشة تعليم المصنوعات الجلدية أعمالها والتى تقدمها إيمان مجدى، فواصلت تعليم الأطفال كيفية التفريق بين انواع الجلد وذلك عبر الماء او النار، بالاضافة الى كيفية استخدام الادوات اللازمة لصناعة الشنط والمحافظ الجلدية.

وواصلت ورشة إعادة تدوير خامات البيئة اعمالها وتقدمها نجوى عبد العزيز، وورشة الخيامية من تقديم عماد عاشور.

وشهد قصر ثقافة بورسعيد مساءً اليوم استكمال فعاليات الورش الثقافية والفنية والإبداعية، منها ورشة تعليمية لكتابة السيناريو يقدمها الكاتب وليد كمال

مشروع أهل مصر

مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.



