شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة الحلقة 12.. القبض على وليد فواز بعد الاشتباه به بقتل مراد مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it، الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعرض على شاشة dmc، من إخراج محمود عبد التواب، وتـأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث شهدت الحلقة أحداثًا مختلفة، أبرزها محاولة عبد الغنى – وليد فواز العودة لطليقته رضوى – حنان مطاوع، ولكنها رفضت العودة له وأكدت أنه سيظل أبو ابنته، كما أصبحت رضوى مشهورة بعد قضيتها ونالت العديد من العروض على السوشيال ميديا لتصبح الوجه الإعلانى لتلك الشركات.

كما شهدت الحلقة بلاغًا من مجهول يفيد بأن من قتل عصام الصياد - مراد مكرم هو عبد الغنى - وليد فواز، وتحركت قوة أمنية على الفور لمكان عمل عبد الغنى حيث وجه له ضابط التحقيقات سؤال إنه يخبى شيئًا ما، وبعد البحث وجد أن سلاح أبيض ملطخ بالدماء في غرفة التحاليل التي يعمل بها عبد الغنى ليتم القبض عليه على الفور وتنتهى الحلقة في مفاجأة جديدة.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.