بعد أن اتهمتها بقتله.. شقيقة طليق بوسي تفتح النار عليها مجددًا وتكذّب محاميها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كذبت شقيقة المنتج الراحل وليد فطين، طليق المطربة بوسي، تصريحات محامي الأخيرة، بشأن عدم إنتاج الراحل لها أغنية طوال فترة حياته، وأنها حققت الشهرة والنجومية بجهودها الخاصة ولم يساعدها أحد في الوصول إلى ما هي عليه الآن.

وقالت شقيقة طليق بوسي: “لم أقاض بوسي حتى الآن بسبب اللي عملته في أخويا وليد لأني مش عايزة أدخل في مشاكل معاها وخصوصًا اللي كان بيني وبينها مات”.

وتابعت: “زعلت جدًا لما محاميها طلع وقال كل الخير اللي عملته كان من فلوسها، إزاي وأنا معايا صورة ليها لما كانت مش لاقية، وكنا بنلم من بعض وبنعمل جمعيات علشان نعملها أغنيتين وثلاث”.

وكانت شقيقة المنتج الراحل وليد فطين، قد اتهمت طليقته بوسي بقتل شقيقها، إذ أكدت أن الراحل مات قهرًا بسبب ما فعلته معه بوسي، حيث أشارت إلى أن الأخيرة لفقت له تهمًا زورًا، من أجل الحصول على أمواله، هذا بجانب حبسها له.

وقالت شقيقة وليد فطين: “بوسي هي اللي موتته، أخويا مماتش بكورونا هي السبب في تدميره، ربنا ينتقم منها حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حاولت كتير أبعدها عنه لكن معرفتش”.

واستكملت شقيقة وليد فطين: “لو بوسي كانت إدت له حقه، من حق حفلة واحدة بتعملها كل سنة مرة، مكنش مات مقهور بسببها، هي متعرفش ربنا، دي حتى ممشيتش في جنازة أبوها، حسبي الله ونعم الوكيل، كله عند ربنا”.