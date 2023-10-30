جمهور يحيى الفخراني يُفجر مفاجأة بشأن مسلسله الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الإعلان عن تقديم الفنان الكبير يحيى الفخراني مسلسل “عتبات البهجة” المأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والذي يعود من خلاله إلى الشاشة بعد آخر أعماله “نجيب زاهي زركش” عام 2021.

فجر عدد من محبي الفخراني على مواقع التواصل الإجتماعي مفاجأة كبيرة بأن المسلسل كان مشروعاً سينمائياً قرر الفنان الراحل فاروق الفيشاوي تقديمه عام 2009 وكان سيخرجه المخرج الكبير عمر عبد العزيز.

المسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد ويكتب له السيناريو والحوار الكاتب مدحت العدل، من إنتاج شركة “العدل غروب”، ومكون من 15 حلقة، ويعود من خلاله يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد مرور 17 عامًا على آخر تعاون بينهما في مسلسل “يتربى في عزو” عام 2007.

وكان آخر أعمال يحيى الفخراني التليفزيونية مشاركته في الماراثون الرمضاني 2021 بمسلسل “نجيب زاهي زركش”، إلى جانب أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

تدور أحداث المسلسل حول “نجيب” رجل ثري يكتشف بالصدفة وجود ابن له، يبحث عنه وسط ثلاثة شباب ويعيش مغامرة ومواقف كثيرة معهم.