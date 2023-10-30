ظهر من دون وشوم.. أحمد الفيشاوي يفاجئ متابعيه بفيديو جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” لفيلمه الجديد “السيستم” بطريقة طريفة مازح بها جمهوره.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو من كواليس الفيلم ظهرت بصحبته فيه الفنانة بسنت شوقي، وعلق عليه قائلاً: “حاولنا نصور وفشلنا طبعاً.. فيلم السيستم”.

وكانت “لها” قد كشفت أن بسنت شوقي تعاقدت على المشاركة في بطولة فيلم “السيستم” مع الفيشاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، ويشارك في بطولته نسرين طافش وطارق لطفي، ولا تزال الشركة المنتجة تواصل العمل على باقي التعاقدات.

من ناحية أخرى، انتهى أحمد الفيشاوي من تصوير مشاهده في فيلم “عادل مش عادل” بطولة شيري عادل، محمود البزاوي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.