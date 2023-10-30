“لم تذكر الإرهاب”.. منشور أنجيلينا جولي يشغل يديعوت أحرونوت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اهتمّت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بمنشور للنجمة العالمية أنجيلينا جولي على صفحتها في “إنستغرام” بشأن “الوضع في إسرائيل”، لافتة إلى أنها “أعربت عن تعاطفها مع أهالي المختطفين والقتلى لكنها لم تذكر الإرهاب أو حماس وأدانت القصف على غزة”.

وفي منشور طويل كتبت جولي لمتابعيها الذين يزيد عددهم عن 14 مليوناً: “مثل ملايين الأشخاص حول العالم، شعرت في الأسابيع الأخيرة بالمرض والغضب بسبب الهجوم على إسرائيل، ومقتل الكثير من الأشخاص، المواطنين الأبرياء، وتساءلت كيف يمكنني المساعدة”.

وأضافت: “أصلي أيضاً من أجل عودة كل المختطفين ومن أجل العائلات التي تعاني من الألم الذي لا يمكن تصوره لمقتل أحد أحبائها. وقبل كل شيء، الأطفال الذين قُتلوا والعديد من الأطفال الذين أصبحوا أيتاماً. ما حدث في إسرائيل هو أمر لا يمكن تصوره”. وأضافت: “عمل إرهابي”.

ومع ذلك، قالت جولي إن “هذا لا يبرر القصف في غزة، الذي يودي بحياة الأبرياء الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ويفتقرون إلى الماء أو الغذاء وغير قادرين على الإخلاء والإمكانية الإنسانية لعبور الحدود والعثور على مأوى”.