آل باتشينو وصديقته الكويتية يتوصلان إلى اتفاق بشأن قضية حضانة طفلهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توصّل النجم العالمي آل باتشينو (83 عاماً) وصديقته المنتجة الكويتية الأميركية نور الفلاح (29 عاماً) إلى اتفاق بشأن حضانة مولودهما الجديد، رومان باتشينو.

وفي هذا الإطار، أظهرت وثائق المحكمة التي حصل عليها موقع “الصفحة السادسة” يوم الخميس، أنّ الثنائي توصّلا إلى اتفاق بشأن الحضانة وجداول الزيارة وﻧﻔﻘﺔ إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل، لكنّه لم يتمّ الكشف بعد عن تفاصيل الاتفاقية. كما أشار الموقع إلى أنّ آل باتشينو وافق على دفع أتعاب محامي الفلاح.

وكانت الفلاح قد قدّمت في أيلول (سبتمبر) التماساً إلى المحكمة العليا في لوس أنجلس، طالبةً الحصول على الحضانة الكاملة لطفلهما، على أن يتمتع النجم “بحضانة قانونية مشتركة”.

وضجّت حينها وسائل الإعلام بخبر انفصال آل باتشينو ونور الفلاح بعد 3 أشهر فقط من استقبال مولودهما.

إلّا أنّ ممثلاً عن آل باتشينو أكّد لصحيفة “الديلي ميل” أنّ الثنائي توّصلا إلى إتفاق متبادل بشأن طفلهما رومان وهما ما زالا معاً ولم ينفصلا.

بحسب موقع “ميرور”، شوهد الثنائي معاً أثناء توجّههما لقضاء ليلة في لوس أنجلس، ما اعتبره البعض تأكيداً على أنّ علاقتهما لا تزال قائمة.