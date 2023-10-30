حظر حساب الفنانة ريهام حجاج لدعمها أهالي غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدم متابعو الفنانة المصرية ريهام حجاج بقيام شركة ميتا المالكة لفيسبوك وانستغرام بحظر حسابها على انستغرام وجميع عمليات مشاركة الصور والفيديوهات لديها، بسبب تعاطفها المستمر مع أهالي غزة ونشر صور وبوستات وفيديوهات مناهضة لحرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة.

وكانت إدارة انستغرام قد حظرت عدداً من الصور التي نشرتها الفنانة ووجهوا رسالة تحذير بإغلاق الحساب نهائياً ما لم تتوقف حالة التعاطف ومهاجمة الجيش الإسرائيلي.

وبينما أكدت ريهام حجاج في ردها على رسائل التحذير الواردة من انستغرام أنها تمارس حقها في حرية التعبير، ولن تقوم بحذف فيديوهات الأطفال وهدم الأبنية والبيوت وإدانتها لتفجير المستشفيات وقتل الأطفال، إلا أن إدارة فيسبوك قررت حرمان الفنانة من نشر أي بوستات جديدة وحظرت نهائياً كل أدوات النشر، فيما أرسلت رسالة تحذير على بريدها الإلكتروني أن الخطوة التالية ستكون بوقف الحساب نهائياً.

وعلقت حجاج في تصريحات إعلامية أن هذه العنصرية الظالمة التي يمارسها انستغرام يريدون منها إخراس أصواتنا، لكن ذلك لن يؤثر على مواقفنا المؤيدة لإخوتنا وأهلنا في فلسطين، وأن أصواتنا يجب أن تصل للعالم رفضاً لهذا العدوان سواء وافقت إدارة فيسبوك على ذلك أم لا.

وأضافت أن ما تفعله شركة «ميتا» يؤكد رفضها لحرية الرأي والتعبير التي يتشدق بها الغرب ليلا ونهارا.

وختمت أن هذا الموقف بمثابة جرس إنذار للعرب جميعاً بالخديعة التي نتعرض لها من خلال شعارات الغرب التي سقطت تماماً في موقفهم من أهل غزة.