وائل جسّار غير قادر على الغناء.. “الفلسطينيون ليسوا بحاجة إلى المال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى الفنان اللبناني وائل جسار في الساعات الماضية إشادات واسعة من قبل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن إلغاء حفلات عدة كان من المفترض أن يحييها في مصر، خلال الأيام الماضية، لكن نظراً للأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، واستشهاد آلاف من الشعب الفلسطيني، لم يتمكن من إقامتها في موعدها.

وقارن ناشطون بين موقف جسار وعدد من الفنانين الذين رفضوا فكرة توقف نشاطهم الفني وإلغاء حفلاتهم، خاصةً بعد إشارة التوقعات إلى استمرار تلك الحرب فترة طويلة، مؤكدين أنهم سيتبرعون بريع تلك الحفلات لمصلحة الشعب الفلسطيني.

جسّار أكد خلال تصريحات صحفية، أنّ الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى المال في الوقت الراهن أو التبرعات المادية، بل إلى دعم معنوي، وشعور يطمئنهم بأنّ العالم متعاطف معهم وغاضب لما يحدث لهم.

وأكّد عدم قدرته على الغناء وإحياء الحفلات وهناك آلاف من الأطفال والنساء والشيوخ تحت الأنقاض، وغيرهم استشهدوا، مشدّداً على أنّه من غير المنطقي أن يحدث ذلك حتى ولو كان الهدف منه التبرع لهم مادياً.

يذكر أنّ وائل جسار كان من المفترض أن يحيي حفلاً بالكويت في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلا أنّه أعلن تأجيله لموعد غير مسمى تضامناً مع الشعب الفلسطيني، أيضاً قرر تأجيل الاحتفال بطرح أغنيته الجديدة “كل وعد” الذي كان من المفترض أن تطرح عبر “يوتيوب”، إلا أنّه سيتم طرحها في وقت لاحق.