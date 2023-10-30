“غنّي يا دنيا بتوقيت الرياض”.. عبد المجيد عبد الله يغني افتتاحية موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الهيئة العالم للترفيه في المملكة العربية السعودية، الأغنية الافتتاحية الرسمية لموسم الرياض هذا العام، بعنوان “غني يا دنيا بتوقيت الرياض” من كلمات فهد المساعد، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع محمود صبري، ومكس وماستر جاسم محمد.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي آل الشيخ عن صدور الأغنية عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق قائلًا: “أغنية موسم الرياض بالتعاون مع الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله، كلمات: فهد المساعد، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: محمود صبري، وتريات: أحمد حسن فكري، مكس وماستر: جاسم محمد”.

بدوره نشر عبد المجيد عبد الله الأغنية عبر حساباته، وعلّق قائلًا: “أغنية موسم الرياض‬، كلمات فهد المساعد، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع محمود صبري، وتريات: أحمد حسن فكري، مكس وماستر جاسم محمد‏”.

كما نشر حساب منصة “عيشها”، المختصة بالفعاليات الترفيهية الرسمية في المملكة العربية السعودية الفيديو نفسه، وعلّق: “غني يا دنيا بتوقيت الرياض.. للرياض أحباب وأولهم أنا»، وكتب: «أغنية موسم الرياض 2023.. موعدان بأحداث ومفاجآت حصرية ورهيبة”.

الجدير ذكره أن شركة “روتانا” أعلنت منذ أيام إطلاق حفلاتها في موسم الرياض بنسخته الرابعة، وسيحيي الفنان عبد المجيد عبد الله حفل الافتتاح يوم 2 من نوفمبر المقبل، في البوليفارد وورلد.

يُذكر أن عبد المجيد عبد الله أحيا عددًا من الحفلات خلال الفترة الماضية، منها ليلتين ضمن موسم الرياض، وحفلة في الفعاليات المصاحبة لمؤتمر ليب التقني الدولي، وأخرى في العلا، والكويت.

وكان عبد المجيد عبد الله قد ابتعد فترةً طويلةً عن إحياء الحفلات الغنائية بسبب ظروف مرضه، وجاءت عودته في ليلة تكريم أسير الشوق ضمن موسم الرياض قبل عامين، عبر شاشة المسرح، كذلك شكَّل مفاجأة حفلة رأس السنة التي أُقيمت في الرياض، حيث حضر وغنَّى فيها مع عددٍ من نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي، وبعدها أعلن عن إقامة ليلةٍ خاصة به، كما كشف عن ليلة إضافية.