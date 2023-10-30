فن ومشاهير

بانوراما أكتوبر .. الثقافة تفتتح معرض فنون تشكيلية فى بور سعيد

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ياسر رشاد - القاهرة -  

افتتح الملتقى الثقافى للشباب بالإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة،
تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وفى إطار التعاون بين  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة 
المحاسب عمرو البسيوني والمجلس الأعلى للثقافة، معرض فنون تشكيلية تحت عنوان "بانوراما أكتوبر العظيم".

 

جاء ذلك مساء اليوم، بحضور الدكتورة إيمان نجم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، واللواء ياسر سالم .
وفى حضور المخرج المسرحي أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، ولاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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