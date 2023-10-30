محمود العسيلي يوجه رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان محمود العسيلي عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، رسالة رومانسية لزوجته أمنية عبدالمنعم بمناسبة عيد ميلاده

وقال العسيلي: "يا مراتي اللي زي القمر وف نفس الوقت ب 100 راجل، كل سنة وإنتي طيبة يا "ouou، بتفرج عليكي وبشوف أد إيه إنتي مصدر إلهام لكل اللي حواليكي وخصوصا أنا."

وتابع: "علمتيني درس مهم جدا في الحياة .. إن الست القوية هي أكثر واحدة تستحق إن هي تنبسط وتتدلع، يارب دايما تبسطيني وأبسطك وتدلعيني وأدلعك يا نعمة ربنا الكبيرة ليا، بحبك يا أم حسن".

وكان الفنان محمود العسيلي قد تزوج من خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم منذ عام 2020، بعد قصة حب جمعتهما، واستمرت عدة أشهر قبل عقد القران، وتعتبر هذه الزيجة الثالثة للعسيلي، حيث تزوج مرتين قبل "عبدالمنعم".