ياسمين الخيام: نشأتي أثرت في اختياراتي للأغاني الوطنية والدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة ياسمين الخيام في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي إن نشأتها والبيئة التي عاشتها أثرت في اختياراتها للأغاني الوطنية والدينية

وتابعت: "كانت لي رؤية في كل عمل أقدمه وأن أقدم الكلمة الطيبة، والبداية أوبريت عيون بهية في أواخر السبعينات وكان عمل درامي وكانت أول أوبرا مصرية وألحان د. جمال سلامة، وللأسف لم تسجل وكان عمل رائع واستفدت جدا من هذه التجربة"

وكشفت أن المحطة التالية كانت قصيدة للملحن رياض السنباطي ومدح الرسول، وكانت في عيد الفن وأعقبها عدد من المسلسلات الدينية، منها مسلسل "على هامش السيرة" وتتر المسلسل أذيع في مصر فقط وكانت مفاجأة أن تقوم سيدة بغناء "يا حبيبي يا رسول الله"، ولكن بعدها استحسنوا هذا اللون وهذه التجربة وكان مسلسل (محمد رسول الله)

وأوضحت ان تتر مسلسل " محمد رسول الله " كان مرحلة مهمة جدا وتتر متميز بالتعاون مع الملحن د. جمال سلامة، والمؤلف عبدالفتاح مصطفى، وكانت المقدمة الموسيقية والتتر فكرة ورؤية جديدة وهذه الكلمات والألحان والأداء عاشت حتى الآن