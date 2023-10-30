فيديو.. ياسمين الخيام تقدم دعاء بصوتها لدعم أهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة ياسمين الخيام إنها تأثرت بسبب أحداث غزة بشدة، ما دفعها لتقديم دعاء يتخلل أغنية "استيقظي يا أمتي" بشكل جديد

وتابعت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس": أنا أعتز بأغنية "أمتك يا محمد" وكانت بمناسبة الحرب بين العراق وإيران، ثم أعقبها الحرب بين العراق والكويت

واستكملت: كنت أحزن جدا من الصراع بين أبناء الأمة الواحدة وأيضًا أغنية "استيقظي يا أمتي" وهذه الأغنية صرخة من قلبي وكلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان د. جمال سلامة، وقدمتها في آخر أعمالي علي المسرح في احتفالات أكتوبر

وأضافت: أعيش في حالة حزن بسبب ما يحدث، وبإذن الله ربنا ينصر عباده المخلصين، وفلسطين الحبيبة بداخل كل عربي سواء مسلم أو مسيحي، والقدس مهبط الأنبياء وأولى القبلتين والأرض المباركة

وخلال الحلقة وجهت ياسمين الخيام تحية للمرأة الفلسطينية وما تقدمه من تضحيات

واستكملت: أعيش حالة من الألم لما يحدث في فلسطين وغزة وكلنا نشعر بالألم، والله لا يرضي بهذا الاحتلال والوحشية والإبادة، وأدعو الله أن يحفظ مصر وأهلها ونحن في رباط كما قال رسول الله