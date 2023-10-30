العرض الخاص للفيلم الإماراتي "خلف الكواليس" بحضور صناعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أقيم مساء الأحد في سينما جراند نايل تاور بالقاهرة العرض الخاص للفيلم الإماراتي "خلف الكواليس" بحضور مؤلفته ومنتجته شهناز عبدالرازق

كما حضر العرض الخاص للفيلم أبطاله: محمد الغباشي، آية حلمي، نسمة عبدالرحمن، وعدد من النجوم والصناع المصريين والعرب منهم النجوم: مي صالح، إنجي أباظة، ألفت عمر، وائل عوني، ليلى شندول، والمطربة شيراز، محمود عزازي، ياسمين عادل، دينا هريدي، لاعب الكرة تامر بجاتو والشاعر عماد عيد، والدكتور مختار يونس والمنتجين هالة المدني ومحمد الكومي والموزع الموسيقي تامر عطا الله، والمخرج السوداني طارق خندقاوي

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي فكاهي في نطاق الجامعة، ويتناول العلاقات بين الطلبة والطالبات والأساتذة، ما يحدث خلف كواليس الجامعة، والفيلم إﺧﺮاﺝ قيس داحول، وتأليف شيهناز عبد الرزاق البستكي