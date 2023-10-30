نادين نجيم برفقة أولادها ومحمد رمضان داخل سيارته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "صباح الخير".

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت بإطلالة كاجوال.

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم برفقة أولادها، جوفاني وهيفين، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال "خاصية القصص القصيرة".

أسيل عمران

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران، صورة لها أثناء زيارتها للأهرامات على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "كثيرون على قيد الحياة، قليلون على قيد الإنسانية".

محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان، داخل سيارته ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نسرين طافش

دعمت الفنانة نسرين طافش الشعب الفلسطيني،و ظهرت وهي بـ الوشاح والعلم الفلسطيني، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين الخطيب

ظهرت ياسمين الخطيب، بملامح هادئة ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه أحدث ظهور له في الجيم ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

هيدي كرم

نشرت هيدي كرم، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وظهرت بإطلالة صيفية.