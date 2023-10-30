نُسخة من مايان السيد .. طليق «غادة عبدالرازق» يعلن إرتباطه بـ شابة فائقة الجمال بعد أشهر من انفصالهما – شاهد الصورة

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 02:24 صباحاً - كشف مدير التصوير هيثم زنيتا، طليق الفنانة غادة عبد الرازق، ارتباطه بفتاة، من خارج الوسط بعد أشهر قليلة من انفصاله عن غادة.

طليق غادة عبدالرازق يعلن إرتباطه

ونشر هيثم على حسابه الخاص بـ”إنستجرام” مجموعة صور مع خطيبته الجديدة من دون أن يعلن عن اسمها.

حبيبة طليق غادة عبد الرازق الجديدة

وبارك متابعو هيثم زنيتا، وأصدقاءه، لهما على خبر ارتباطه الجديد، وذلك بعد أشهر من انفصاله عن الفنانة غادة عبد الرازق، وأخذ البعض يشبهها بالفنانة الشابة “مايان السيد“

طليق غادة عبدالرازق يعلن إرتباطه بفتاة أخرى بعد أشهر من افصالهما

هيثم زنيتا وغادة عبد الرازق

ألغت النجمة غادة عبد الرازق متابعة زوجها هيثم زنيتا بعد انفصالهما مؤخرا. وحذفت غادة عبد الرازق، صورها مع زوجها السابق، عبر حسابها على إنستجرام.

وهو نفس ما فعله هيثم، حيث ألغى متابعة غادة وحذف جميع صورهما معاً وذلك بعد زواج دام ثلاث سنوات، حيث أعلنا زواجهما عام 2020، مؤكدة أنهما سيظلان صديقين.

طلاق غادة عبد الرازق وزوجها

انفصلت الفنانة وزوجها رسميا، بعد ارتباط دام لأكثر من عامين، وقرر الثنائي الانفصال، على الرغم من ظهورهما منذ فترة قريبة في إحدى الرحلات خارج مصر.

وقالت غادة في تصريحات لها: “الطلاق حدث بالفعل.. وربنا يكتب الخير لكل حد فينا بإذن الله، وهنفضل طول عمرنا أصدقاء بإذن الله”.

من هو هيثم زنيتا؟

يعد هيثم زنيتا مدير تصوير مشهور، شارك في أعمال درامية كثيرة، بالإضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب المطربة أصالة نصري الذي حمل عنوان “شامخ”.

بدأت قصة تعارف هيثم وغادة على بعضهما في كواليس مسلسل “حكاية حياة” عام 2013، كما شاركها بالتصوير في عدد من الأعمال الأخرى، التي لعبت بطولتها غادة ومنها: مسلسل سلطانة المعز، ومسلسل لحم الغزال، وفيلم ليلة البيبي دول.

شاركها أيضا العمل كمدير تصوير في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة، منها مسلسل “سلطانة العز” الذي عُرض في دراما رمضان 2020، حيث تزوجا خلال كواليس تصوير هذا المسلسل.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تزوجت 12 مرة، وكان زواجها الأول في عمر 17 عاما رزقت فيه بابنتها الوحيدة روتانا القزاز.

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