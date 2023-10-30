في العناية المركزة ودخل في غيبوبة؟!.. بيان مفاجئ من يسرا بشأن الزعيم عادل إمام!

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 02:24 صباحاً - بعد غياب الفنان عادل إمام الملحوظ عن الساحة الفنية منذ عام 2020، تصدر اسم الفنان عبر منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن طبيعة وضعه الصحي، وحالته.

وخلال مداخلة صحفية طمأنت الفنانة يسرا جمهور ومحبي الفنان الكبير عادل الإمام، على الحالة الصحية التي يمر بها الزعيم بعد انتشار أنباء تفيد بدخوله في غيبوبة.

يسرا تكشف عن حالة عادل إمام الصحية

بدأ الكثير من السؤال حول الحالة الصحية التي يمر بها الفنان الكبير عادل إمام، فهو غائب عن الساحة الفنية منذ عرض أخر أعماله الدرامية في رمضان 2020، لتخرج الفنانة يسرا وتطمئن الجمهور على حالته الصحية بأنه بخير وصحته جيدة.

يسرا تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للزعيم

وأشارت يسرا إلى أنها تتواصل بشكل دائم مع شقيقه المنتج عصام إمام، وأكملت قائلاً: “عادل إمام زي الفل وأنا على اتصال دائم بشقيقه عصام إمام، وهو بخير ويعيش وسط أولاده وأحفاده ومبسوط معاهم وربنا يخليهولنا ويديله الصحة”.

ومنذ ذلك الحين لم يظهر عادل إمام مرة أخرى، رغم تداول أخبار جديدة تحمل أنباء عن عودته بتقديم فيلم سينمائي بعنوان “الواد وأبوه”، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج نجله رامي إمام.

وتصريحات سابقة لنجله المخرج رامي إمام، الذي صرح من قبل أن الزعيم كان يحتاج إلى فترة راحة، وأنه في الوقت الحالي لم يجد نصاً جيداً يشجعه على التراجع عن ابتعاده عن الوسط الفني وتقديم الأعمال.

شائعات حول عادل امام

وخلال الفترة القليلة الماضية، كانت قد انتشرت أخبار عن الحالة الصحية لعادل إمام وأيضًا شائعات إصابته بالزهايمر، لكن شقيقه المنتج عصام إمام أكد أنه بخير وبصحة جيدة وأنها كلها شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أكد ذلك نجله رامي إمام.

عادل إمام ومادلين طبر

وكانت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، قد صرحت على هامش حفل ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16 الذي حمل اسم الفنان الكبير «عادل إمام» قائلة: «الزعيم عادل إمام تاج على راسنا، وأمنيتي أن تفرج عنه عائلته ليشارك في التكريمات التي تقام على شرفه».

وتابعت أنها لا تستطيع التواصل مع الزعيم عادل إمام: «الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه».

وأضافت مادلين طبر: «ورامي ابنه مبيردش خالص طيب نطِّمن على الزعيم إزاي؟، لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم».

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