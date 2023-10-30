شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التسعينيات يحيون حفلاً غنائيًا بأبو ظبى.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى نجوم التسعينيات إيهاب توفيق وسيمون وحميد الشاعرى وهشام عباس بأبو ظبى حفلاً غنائيًا يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر المقبل ويقدم كل منهم فاصلاً غنائيًا من أغانيهما التي اشتهروا بها خلال التسعينيات والألفينات.

وانتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ولا حاجة" فى تعاون جديد مع الفنان عصام كاريكا، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغانٍ، وكلمات الأغنية من تأليف محمد هلال والتوزيع لـ باسم منير، كما يتعاون عصام كاريكا مرة أخرى مع الكينج محمد منير بعد مرور 27 عامًا من تعاونهما سويًا في أغنية "عمر عينى" التي صدرت في ألبوم "من أول لمسة" عام 1996 وكانت من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام كاريكا وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وما زالت يتغنى بها منير في كل حفلاته، والأغنية الجديدة بعنوان "أنا الذى" وهي من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان كاريكا.

وكان الكابو حميد الشاعري، أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدم عددًا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة منها "عيني" و"لون فستانك" و"وين ايامك وين" و"هو انتي"، واختتم حفله بأغنية "جلجلي".

وقدم النجم حميد الشاعري المطربة هلا رشدي خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدما سويا أغنية "راحل معايا الليل"

أما النجم هشام عباس، فأحيا حفلاً في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها (زمان وأنا صغير وأحلى ما فيكي وقول عليا مجنون وشوفي وعيني وطول ما أنت بخير والسهر والانبساط وفينه ويتربى في عزو وساعة لقلبك وسامع قلبي).



