شكرا لقرائتكم خبر عن 59 مليونًا و500 ألف دولار إيرادات فيلم Killers of the Flower Moon حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم المخرج العالمى مارتن سكورسيزى الجديد Killers of the Flower Moon، الذى يجتمع فيه مع اثنين من أهم وألمع ممثلي هوليوود، وهم ليوناردو دى كابريو، وروبرت دى نيرو إيرادات في دور العرض العالمية وصلت إلى 59 مليون و500 ألف دولار.

الفليم الجديد بعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التي تتمحور حول قصة السكان الأصليين في أمريكا، بـ جانب وجود اسم الثلاثى في العمل، الذى أعطى الأمر طابع ترويجى أكبر.

كما أن فيلم Killers of the Flower Moon الجديد هو التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.

فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و 26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

واستنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.