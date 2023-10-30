براد بيت يفضح خيانة أنجلينا جولي وينشر رسائل إلكترونية لها مع رجل أعمال روسي… ‘تآمرت معه’

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 03:49 صباحاً - يبدو أن أزمة براد بيت وأنجلينا جولي لم تصل إلى خواتيمها بعد، فقد قرّر بيت أن يثير الجدل حول جولي من خلال كشف النقاب عن رسائل إلكترونية بين طليقته ورجل الأعمال الروسي الشهير يوري شيفلر.

براد بيت ينشر رسائل تفضح خيانة أنجلينا جولي له

وفقاً لبيت، فإن هذه الرسائل تؤكد العلاقة الوطيدة التي تجمع طليقته وشيفلر، وتؤكد بالتالي الاتهامات الموجّهة إليها بأنها “تآمرت” معه للانتقام من بيت عبر بيع حصتها من مصنع النبيذ الذي عمل على تطويره النجم منذ سنوات طويلة.

وفي التفاصيل، كشفت الرسائل عن أن شيفلر دعى جولي لقضاء الوقت معه في قلعته الاسكتلندية في منطقة سبيسايد في اسكتلندا.

وجاء في رسالة شيفلر الإلكترونية: “من خلال الرسالة، أودّ أن أشكرك على الصفقة التي قمنا بها. أنا سعيد بالصفقة على الرغم من الخلافات الحالية مع السيّد بيت فيما يتعلق بمحاولاته للتخريب وتجنب توقيع الاتفاقية”.

وتابع: “ومع ذلك، آمل أن نصبح في نهاية المطاف شركاء جديرين بالثقة، وأن نتمتّع بأعمال تجارية متبادلة”. إن كنت بحاجة إلى أيّ مساعدة، فلا تتردّدي في التواصل معي على رقمي”.

وأردف: “لا تزال دعوتي لك ولأطفالك لزيارة عقار تولشان في اسكتلندا مفتوحة. أحرّ التحيات”.

وتعود الرسائل التي سيلجأ إليها بيت كدليل في قضيّته ضد جولي إلى عام 2022، ومن المتوقّع أن يقدّمها فريقه القانونيّ قريباً ضمن الوثائق، التي تتهم النجمة بخرق الاتفاق بينهما حول ملكية مصنع نبيذ شاتو ميرافال.

وكان بيت قد أقام دعوى قضائية ضد جولي بعدما ما اكتشف أنها باعت نصف مصنع نبيذ شاتو ميرافال لرجل الأعمال الروسي مقابل 8.5 ملايين دولار عام 2021، مدّعياً خرق العقد، ومتّهماً شركة شيفلر بمحاولة “الاستيلاء” على تجارة النبيذ، ممّا زاد من الخلاف القانونيّ المستمرّ.

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