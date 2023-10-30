في ذكرى ميلادها.. لن تصدّق شكل الراحلة عايدة عبدالعزيز في شبابها بأول عمل فني لها – صورة نادرة قبل 70 عامًا!

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 03:49 صباحاً - الفنانة عايدة عبد العزيز، فنانة قديرة، أثرت الفن بأعمال لا تُنسى، من الممثلات القديرات بالمسرح القومى،عملت بالتدريس فى بداية حياتها، بدأت حياتها فى المسرح، وعاشت في منافسة كبيرة مع الفنانة سميحة أيوب ضربت المثل الأعلى في الوفاء لزوجها المخرج أحمد عبد الحليم حتى أنها اعتزلت بعد رحيله .

عايدة عبد العزيز

وفي اليوم الموافق 27 أكتوبر عام 1936 وُلدت الفنانة عايدة عبد العزيز بقرية دملو مركز قليوب، حصلت على دبلوم المعلمين ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت فيه عام 1959، وعملت في وزارة التربية والتعليم في تدريب الفرق المسرحية المدرسية، ثم كرهت الوظيفة الحكومية وبدأت في الإذاعة بتمثيل أوبريت “يوم القيامة ” ثم انتقلت الى العمل في المسرح القومي.

عايدة عبدالعزيز في شبابها

شهد المعهد العالي للفنون المسرحية شرارة الحب الأولى بين عايدة عبد العزيز وأحمد عبد الحليم، حيث تعرف كل منهما على الآخر في المعهد، وجمعتهما قصة حب قوية توجت بالزواج، بعدها قرر الثنائي السفر إلى لندن لكي يستكمل أحمد دراساته العليا هناك في التمثيل والإخراج، ولقد حصلت هي على دورة تدريبية في الحركة المصرية والصوت، ثم عاد الثنائي وعمل كلاهما في الفن، وأثمر الزواج عن نهال ابنتهما الكبرى التي تعيش في ألمانيا مع زوجها وأبنائها، وابن اسمه شريف.

فقدان رفيق العمر

بعد رحيل الزوج أصبحت عايدة عبد العزيز محطمة نفسيًا ولقد عبرت عن مشاعرها قائلة: “فقدت زوجي وصديقي وحبيبي أحمد عبد الحليم، الذي كان كل شيء بالنسبة لي في الحياة، وبعد رحيله اكتشفت أنني لا أعرف شيئًا ولا أستطيع أن أخطو خطوة بدونه، فهو كان النافذة التي أطل من خلالها على العالم”،

اعتزالها وإصابتها بالزهايمر

قررت عايدة عبد العزيز اعتزال الفن بعد وفاة زوجها، فلا طعم للحياة من دونه فى عينها، وأصبح الحزن يسيطر عليها تمامًا فحاول الفنان يحيى الفخراني إخراجها من هذه الحالة، خاصة أنه كان صديق زوجها، وبالفعل شاركت في مسلسل “دهشة” الذي كان آخر أعمالها، ثم غابت عن الصحافة والإعلام إلى أن أعلن ابنها شريف إصابتها بالزهايمر، وأن والدته قد التزمت المنزل منذ عام 2013 وأصيبت ايضا بالاكتئاب نتيجة وحدتها، وأن حالتها ساءت بدرجة كبيرة.

أعمالها الفنية

قدمت عايدة عبد العزيز سجلًا فنيًّا حافلًا بالأعمال ما بين السينما والمسرح والدراما، واشتهرت بأدائها المتقن الذى يتميز بالصدق في تقديم الأدوار.

تركت عايدة عبد العزيز بصمة مع الجمهور في الأعمال الدرامية، حيث قدمت عددا من المسلسلات أشهرها: “يوميات ونيس”، “ملكة فى المنفى”، “أوراق مصرية”، “الفرار من الحب”، “كعب داير”، “الحفار، ضمير أبلة حكمت”.

ومن أشهر الأعمال المسرحية التي قدمتها الفنانة الراحلة: “دائرة الطباشير”، “ملك يبحث عن وظيفة”، “النجاة”، “المهاجر”، “لعبة السلطان”، “السيرك الدولى”، “شىء فى صدرى”، “الأرض، شجرة الظلم”، “دونجووان”، “ثمن الحرية”، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبي عام 1996.

وفاة الفنانة عايدة عبدالعزيز

وعلى الرغم من النجاحات الفنّية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة حاليًا خاصة وأنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسى خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.

توفيت، الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز في اليوم الموافق 3 فبراير من هذا العام 2022 بعد صراع مع المرض، عن عامر ناهز 92 عامًا.

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