فن ومشاهير

ياسمين الخيام: قدمت عدد من الأغاني العاطفية في بدايتي الفنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
قالت الفنانة ياسمين الخيام إنها قدمت لحن للموسيقار محمد عبدالوهاب بعنوان "أوفى الحبايب" وكان هذا أول تعاون معه، وأيضًا أغنية هاجر من كلمات عبدالسلام أمين وألحان د. جمال سلامة
وتابعت خلال لقائها مع برنامج "واحد من الناس": كان عمل رائع وأعتز به جدا، وكان رؤيتي أن أقدم عمل يؤرخ لهذه السيدة العظيمة السيدة هاجر وما قدمته من تضحيات
وأضافت أن هناك عدد من المطربات يقومون بغناء عدد من الأغاني الخاصة بها ومنهم مطربات ومطربين الأوبرا وهم متميزين

واستكملت: قدمت عدد بسيط من الأغاني والتي تصنف أنها عاطفية ومنها: ابعد عني عيونك، وكنت أقول عليها أغنية غض البصر، وقدمت أغنية مع بليغ حمدي وكان في بدايتي وكنت أحاول إثبات وجودي، ولكن الأغاني الوطنية كانت بدافع قوي بداخلي، واستمريت في تقديمها ونجحت وعشقتها حبا في بلدي

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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