فن ومشاهير

الفرقة القومية العربية تحيي حفلاً موسيقيًا الخميس المقبل بالأوبرا

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً موسيقيًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الثامنة مساء الخميس 2 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

 

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية منها قصيدة مصر، حلوة بلادي، أنا المصري، الله يا بلادنا، أنا وشادي، زهرة المدائن، انا بحبك يا بلادى، ياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، فوق الشوك، الثلاثية المقدسة، مضناك، غريب يا زمان وغيرها.. اداء أحمد عفت، آيات فاروق، إيناس عز الدين، منار سمير، سامح منير وأشرف وليد.

 

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

 

وتستعد دار الأوبرا أيضاً لاستقبال حفلين جديدين للموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير يومي 12 و 13 ديسمبر المقبل ، ومن المفترض أن يقدم فيها خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور.

 

 

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حازم القصبجى 

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 احمد عفت 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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