ميرنا وليد - بيروت - أحدثت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي شهد ليو ضجة كبيرة بين المتابعين بعد توجيهها رسالة للرجل، قالت فيها: "اذا تزوجت خلك زوجها وصديقها وحبيبها مو تخلي خواتك يلعنون والديها!".

ولاقى كلامها تأييدا كبيرا وخصوصا من الفتيات.

الجدير ذكره ان شهد ليو ولدت في المملكة العربية السعودية في عام 1996، لديها عدد كبير من المتابعين عبر صفحاتها الخاصة، وكانت قد أحدثت ضجة مؤخرا بعد تداول مقطع فيديو لها يظهر رقصها في بوليفارد الرياض، الأمر الذي عرضها للإنتقادات، وهناك من دافع عنها واعتبر ذلك حرية شخصية.

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة عربية: "اذا تزوجت لا تخلي خواتك يلعنون والديها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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