ميرنا وليد - بيروت - فُجع الممثل المصري أحمد فهمي بوفاة خالته، وقد تم دفنها يوم أمس بعد صلاة الظهر ، واقتصر العزاء على وجود الأصدقاء والمقربين فقط في منزل العائلة.
وكان أعلن أحمد فهمي عن إطلاق مبادرة من أجل التبرع لصالح أهل غزة و أعرب عن استيائه من ما يحدث.
وقال أحمد فهمي في الفيديو: " اللي بيحصل في فلسطين دا حرب ومذبحة جامعية كل دقيقة بتمر ناس كتير جدًا بتموت من جميع الفئات وللأسف الإعلام الغربي بيضلل الحقيقة و بيعكسها ، دورنا أن إحنا نتكلم ونوضح دا بالإضافة أن إحنا دورنا نجمع تبرعات على قد ما نقدر ، وسأبدء بحملة الهلال الأحمر وسأسمي مجموعة من زملائي شخصيات مؤثرة، سيتحدثون ويتبرعون، كما سيدعون 5 من زملائهم أيضًا للتبرع، سأبدأ بعمرو يوسف ومصطفى خاطر، وحازم إمام، وحسام غالي".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يفجع بوفاة قريبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.