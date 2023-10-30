أحمد فهمي يفجع بوفاة قريبته

ميرنا وليد - بيروت - فُجع الممثل المصري أحمد فهمي بوفاة خالته، وقد تم دفنها يوم أمس بعد صلاة الظهر ، واقتصر العزاء على وجود الأصدقاء والمقربين فقط في منزل العائلة.



وكان أعلن أحمد فهمي عن إطلاق مبادرة من أجل التبرع لصالح أهل غزة و أعرب عن استيائه من ما يحدث.

وقال أحمد فهمي في الفيديو: " اللي بيحصل في فلسطين دا حرب ومذبحة جامعية كل دقيقة بتمر ناس كتير جدًا بتموت من جميع الفئات وللأسف الإعلام الغربي بيضلل الحقيقة و بيعكسها ، دورنا أن إحنا نتكلم ونوضح دا بالإضافة أن إحنا دورنا نجمع تبرعات على قد ما نقدر ، وسأبدء بحملة الهلال الأحمر وسأسمي مجموعة من زملائي شخصيات مؤثرة، سيتحدثون ويتبرعون، كما سيدعون 5 من زملائهم أيضًا للتبرع، سأبدأ بعمرو يوسف ومصطفى خاطر، وحازم إمام، وحسام غالي".