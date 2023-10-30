أديل تكشف عن هدفها في الحياة

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية أديل عن وزنها، قائلة: "هدفي في الحياة ان لا أنحف"، في اشارة الى تصالحها مع وزنها حاليا، خصوصا وأنها حاولت سابقا ان تخسر من وزنها كثيرا.



وكانت تألقت أديل بظهورها من حفلها الأخير، فقد ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود مكشوف الكتفين، وزين بخطوط باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.

وكانت أطلت أديل على الجمهور بفستان أسود من قماش كريب الحرير المزدوج، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة.