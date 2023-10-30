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ميرنا وليد - بيروت - هاجم الممثل اللبناني عمار شلق بعض مذيعات نشرات الأخبار والمراسلات اللواتي يقمن بتغطية الحرب في غزة، بكامل أناقتهن ووضعهن مستحضرات تجميلية على وجههن في وقت ان هناك عدد كبير من القتلى والجرحى حولهن.
وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي : "شو قصّة الـ full makeup عند معظم مذيعات المحطّات الإخباريّة العربيّة، الأصليّة و الفرنشايز.. هني وعم ينقلوا أخبار و صور المجازر".
كما هاجم اللواتي يقمن بالابتسام للكاميرا في ختام الرسالة وتابع منشوره : "مش ضروريّة البسمة عالقفلة. تتمكيجْنَ بالأفراح يابا".
كانت هذه تفاصيل خبر عمار شلق بنقد لاذع للمذيعات خلال تغطيتهن أحداث غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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