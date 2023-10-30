عمار شلق بنقد لاذع للمذيعات خلال تغطيتهن أحداث غزة

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الممثل اللبناني عمار شلق بعض مذيعات نشرات الأخبار والمراسلات اللواتي يقمن بتغطية الحرب في غزة، بكامل أناقتهن ووضعهن مستحضرات تجميلية على وجههن في وقت ان هناك عدد كبير من القتلى والجرحى حولهن.



وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي : "شو قصّة الـ full makeup عند معظم مذيعات المحطّات الإخباريّة العربيّة، الأصليّة و الفرنشايز.. هني وعم ينقلوا أخبار و صور المجازر".

كما هاجم اللواتي يقمن بالابتسام للكاميرا في ختام الرسالة وتابع منشوره : "مش ضروريّة البسمة عالقفلة. تتمكيجْنَ بالأفراح يابا".