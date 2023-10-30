نظرات كريستيانو رونالدو لـ نانسي عجرم تتصدر الترند.. وهل غارت منها جورجينا رودريغز؟ - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد الفيديو الذي انتشر من لقاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بلاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، انتشر فيديو آخر له خلال جلوسه في الصفوف الاولى من افتتاح موسم الرياض حين التفت الى الخلف ونظر الى نانسي الجالسة خلفه بطريقة لطيفة.

وتم تداول هذه اللقطة بشكل كبير واعتبر البعض ان جمال نانسي جعل جورجينا تغار على والد أطفالها خصوصاً ان البعض لاحظ كم كان كريستيانو محبباً في اللقاء بينما كانت جورجينا رسمية للغاية مع نانسي التي تصرفت بكل لباقة وعفوية مع الثنائي الشهير.

