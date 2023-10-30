شاهد ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في موسم الرياض

أبهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجميع بإطلالة ساحرة خلال تواجدها بمدينة الرياض، على إثر فعاليات موسم الرياض.

وظهرت صبري بفستان باللون الأسود به بعض الورود الصفراء، وارتدت حقيبة بنفس لون الورود.

واعتمدت صبري على لوك بسيط ومكياج يبرز جمال ملامحها، وكانت تمشي بكل ثقة كعادتها.

وأثارت إطلالة صبري إعجاب الكثيرين، الذين علقوا على المقطع، متغزلين بها، وأثنوا على جمالها.

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