شاهد سارة الودعاني تنهار من البكاء وهي تتحدث عن والدتها

شاركت سارة الودعاني، خبيرة التجميل، متابعيها بحديث مؤثر عن الحب العميق والارتباط القوي الذي تشعر به تجاه والدتها. وفي لقطة مؤثرة، انهمرت الدموع من عينيها لتعبر عن مدى هذا الحب بطريقة لا يمكن تصورها.
قامت الودعاني بنشر مقطع فيديو على حسابها في تطبيق سناب شات، حيث ظهرت وهي تبكي بشدة، وقالت: “وصلت لمرحلة إنني عندما أراها تأكل، أشعر بأن قلبي ينقسم. ووصلت لمرحلة صعبة جدًا”.
تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، وعبروا عن تقديرهم لمحبتها العميقة لوالدتها بهذا الشكل المؤثر. وانقسمت التعليقات بين من أعرب عن تفهمه وتعاطفه معها، حيث أكدوا أنهم يمرون بتجربة مماثلة.
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