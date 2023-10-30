ظهرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي يوشا السياري، وهي تشاهد مقطع مصور لأختها أسماء من أحد إعلانات مشط الشعر.
كان المقطع يظهر أسماء وهي تمشط شعرها من الخلف للأمام، وهي ترتدي الحجاب. وعلق أحد المشاهدين على المقطع قائلًا: “حجابها أغرب شي شفته صراحة”، لترد أختها قائلة: “صدق”.
ضحكت يوشا على أختها وما تفعله، وقالت: “هذا كله بسبب الإعلان”.
أثار تصرف يوشا انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنها كانت تسخر من حجاب أختها من أجل المشاهدات، وكان عليها تقديم النصيحة لأختها من وراء الشاشات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد يوشا السياري تنتقد حجاب شقيقتها في أحد إعلانات مشط الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.