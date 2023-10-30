شاهد يوشا السياري تنتقد حجاب شقيقتها في أحد إعلانات مشط الشعر

ظهرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي يوشا السياري، وهي تشاهد مقطع مصور لأختها أسماء من أحد إعلانات مشط الشعر.

كان المقطع يظهر أسماء وهي تمشط شعرها من الخلف للأمام، وهي ترتدي الحجاب. وعلق أحد المشاهدين على المقطع قائلًا: “حجابها أغرب شي شفته صراحة”، لترد أختها قائلة: “صدق”.

ضحكت يوشا على أختها وما تفعله، وقالت: “هذا كله بسبب الإعلان”.

أثار تصرف يوشا انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنها كانت تسخر من حجاب أختها من أجل المشاهدات، وكان عليها تقديم النصيحة لأختها من وراء الشاشات.