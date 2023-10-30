شاهد الممثل البريطاني هنري كافيل يستمتع بإجازته في جدة

نشر الممثل البريطاني هنري كافيل مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يستمتع بإجازته في جدة. كان كافيل يجلس داخل أحد المقاهي الشهيرة في جدة، ويحتسي القهوة السعودية. وبدا في الفيديو مرتاحًا ومبتسمًا.

نال الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين، الذين عبروا عن سعادتهم بتواجد كافيل في السعودية.

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