ياسمين الخيام تكشف أسباب نجاح تتر مسلسل "محمد رسول الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت النجمة ياسمين الخيام إن الأغنية الدينية تكون مؤثرة في الناس بسبب الكلمات والصدق

وكشفت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، أن تتر مسلسل "محمد رسول الله" استمر لمدة أربع أجزاء وحدث تغيير في التتر حيث تم اضافة مقطع صوتي، والآلات الغربية كنوع من الإضافة بغرض أن يستمع المتلقي لشيء جديد

وأشارت إلى أن تتر مسلسل "محمد رسول الله" كان مرحلة مهمة جدا لأن التتر متميز، بالتعاون مع الملحن د. جمال سلامة ونجح التتر نجاحا كبيرا، وهو من تأليف عبدالفتاح مصطفى، وكانت المقدمة الموسيقية والتتر فكرة ورؤية جديدة

واستكملت: "بعد تجربة تتر مسلسل محمد رسول الله، قدمنا عن الهجرة عمل فني بمشاركة أخي علي ومع الملحن د. جمال سلامة والمؤلف عبدالفتاح مصطفى، كما أنني قدمت كل رمضان تتر لمسلسل وعدد من الأغاني المهمة وأعقبها عيد الفن وقدمت عمل فني من كلمات الشاعر فاروق جويدة وكلمات محمود الشريف والذي تم تكريمه من الرئيس السادات، وتم غنائها في عدد من المناسبات الوطنية الأخرى وأعتقد أنها تدرس في المدارس الابتدائية .