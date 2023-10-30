أسود الأرض في السعودية.. أول صورة من كواليس تصوير “ولاد رزق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف السيناريست صلاح الجهيني، عن أول صورة من كواليس اليوم الأول من تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام “ولاد رزق” في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وظهر في الصورة نجوم العمل الملقبين بـ”أسود الأرض”، وهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم برفقة المخرج طارق العريان، وغاب من أبطال الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي المتواجد حالياً في القاهرة لتصوير مشاهد فيلمه الجديد “السيستم”.

وكشف صلاح الجهيني عن الاسم المميز للجزء الجديد والثالث وهو “الضربة القاضية “، وعلق على الصورة قائلًا: “أول أيام تصوير فيلم ولاد رزق ٣ القاضية بمدينة الرياض”.

وسبق أن أثار صلاح الجهيني أجواء من الغموض حول أحداث الجزء الثالث مؤكداً أنها ستكون مختلفة تماماً عن قصة الجزأين السابقين وقال: “انسى كل اللي تعرفه عن ولاد رزق وابتدي من الأول، بس اوعى، اوعى تسلم دماغك لحد فيهم”.

وسبق أن كشف طارق العريان، عن مفاجآت عديدة سيشهدها الجزء الثالث من سلسلة أفلام “ولاد رزق”، مؤكداً أن دعم هيئة الترفيه السعودية لن يكون مادياً وحسب، وإنما سيمتد ليضمن مشاركة نجوم عالميين، إضافة لظهور عدد كبير من النجوم العرب كضيوف شرف.

وأضاف طارق العريان خلال مقابلة مع برنامج “الحكاية” الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنّه سيكون من المتاح تصوير مشاهد من العمل في البوليفارد، وعدد من شوارع العاصمة الرياض.

وحول وصول مستوى مشاهد الأكشن للمستوى العالمي قال طارق العريان: “الأكشن إلى نقدر نعمله في السعودية مش حاجة مفتعلة إحنا عايزين نرتفع بمستوى الفيلم، إن شاء الله الإيرادات تبقى كبيرة فنقدر نصرف بعد كده ونحقق إيرادات أكبر”.

وأضاف العريان: “سنقوم بتصوير ولاد رزق 3 بكاميرات ومعدات عالمية محترفة، ليس متوفرة إلا في بعض أفلام هوليوود المهمة، منها كاميرا متوفر منها فقط 40 نسخة في العالم، وسنرى جودة عالية جداً على طريقة أفلام عالمية استعملوا بها نفس الكاميرا منها Barbie وJoker وJohn wick”.

واستكمل: “سنستعين كذلك بمصممين معارك عالميين لتقديم مشاهد الأكشن في الفيلم، والتي ستكون بتقنيات حديثة لم تقدم من قبل بأفلام العالم العربي، حيث نلجأ دائماً إلى تقديم أفلام أكشن كوميدية بسبب عدم قدرتنا على تقديم أكشن على مستوى عالمي”.

وأضاف: “قدرنا نوفر طائرة مسيرة قادرة على حمل كاميرا أكبر حجماً، وجودة صورتها أعلى، لأن الطائرة الموجودة في مصر تحمل فقط كاميرا صغيرة وجودتها أقل دائماً”.

ورداً على سؤال عن المدة المتوقعة لتصوير الفيلم، قال المنتج موسى عيسى: “متخيلين التصوير في السعودية يستمر من شهر إلى 5 أسابيع بسبب مشاهد الأكشن، وفي مصر 4 أسابيع على الأقل”.

وأوضح طارق العريان: “معانا آسر ياسين كضيف شرف وماجد الكدواني وإياد نصار، بالإضافة إلى سيد رجب، وهيئة الترفيه مساعدة جداً في التوزيع، ودي حاجة هتعلي الإيراد جداً”.

ووافقت هيئة الترفيه السعودية، على دعم “فيلم ولاد رزق”، مع الفنان أحمد عز والمخرج طارق العريان، وذلك بمبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار لإنجاز هذا العمل الجديد، بما يتخطى 90 مليون جنيه مصري.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم “ولاد رزق” عرض عام 2015 وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم وأحمد داود ومحمد ممدوح ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وعرض فيلم “ولاد رزق 2” في 2019، ويحتل المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما بأكثر من 100 مليون جنيه حققها وقت عرضه.