هنا الزاهد تعود لـ “إقامة جبرية”.. وتلجأ لوالدة محمد الشرنوبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استأنفت الفنانة المصرية هنا الزاهد تصوير مسلسلها الجديد “إقامة جبرية”، المقرر عرضه ضمن الموسم الشتوي، عبر إحدى المنصات الرقمية المشفرة، وتتخلى فيه عن الطابع الكوميدي الرومانسي الذي ميز أدوارها في كل الأعمال الفنية التي قدّمتها في السابق.

مسلسل “إقامة جبرية” مألف من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

وتقدم هنا الزاهد تجربة جديدة عليها في المسلسل، إذ تقدّم شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.

وتستعد هنا الزاهد للتعاون مجدداً مع الفنان أحمد السعدني، لكن هذه المرة على خشبة المسرح من خلال مسرحية “كذا نوفل”، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 خلال الفترة المقبلة، ويشاركهما في البطولة حسين فهمي، شيرين، محمد عبدالرحمن، وميرنا جميل.

وبنفس الوقت تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” مع هشام ماجد والذي تم استئنافه هذا الأسبوع بعد فترة من التوقف، والعمل تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية مهندس معماري، وهو متزوج من هنا الزاهد ويعيشان معاً حياة تعيسة، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما وتقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل “سيب وأنا أسيب”، ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، شاركت في بطولته إلى جانب أحمد السعدني، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.