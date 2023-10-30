فرقة Red Velvet الكورية تعود بألبوم جديد.. وهذا موعد صدوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روجت فرقة “Red Velvet” الكورية الغنائية لأحدث ألبومها الجديد بعنوان “Chill Kill”من خلال نشر مجموعة من الصور التشويقية، التي لاقت رواجًا كبيرًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الصور أعضاء فرقة Red Velvet وهم جوي Joy – إيرين “Irene – سولغي Seulgi وييري Yeri، وتفاعل مع الصور عدد كبير من متابعي وجمهور الفرقة حول العالم.

ونشرت نجمات الفرقة بدورهن صورًا لهنّ على “X – تويتر سابقاً”، وعلقن: “ريد فيلفيت الألبوم الثالث “Chill Kill” – سولغي 2023.11.13 الساعة 6 مساءً بتوقيت كوريا”.

يُذكر أن الفرقة الغنائية الكورية Red Velvet قد أعلنت بشكل رسمي مساء 18 أكتوبر الجاري عن موعد وتفاصيل عودتها إلى الساحة الفنية، بألبوم جديد يصدر في شهر نوفمبر المقبل.

وكانت “ويندي” عضوة فريق Red Velvet قد أصدرت ألبوماً غنائياً بشكل منفرد في مايو الماضي، بعنوان “Like Water” وتضمن 5 أغنيات، من بينها الأغنية الرئيسية “Like Water” التي تتحدث كلماتها عن الأمل والامتنان، كما ضم الألبوم أغنية “When This Rain Stops” الموجهة إلى الأشخاص الذين يمرون بأوقات صعبة.