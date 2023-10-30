20 عامًا على “بصباح الألف الثالث”.. كارول سماحة: “رح نبقى نقول لا للحرب لا للقهر لا للعنصرية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة دعمها لأهالي غزة في ظلّ العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع منذ 7 أكتوبر، إذ تعتبر من الفنانين القلائل الذين جنّدوا صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي للدّفاع عن القضية الفلسطينية وفضح الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزّة.

كارول سماحة التي نشرت منذ إندلاع الحرب العديد من الأغنيات الوطنية والإجتماعية التي قدّمتها في “الألبوم الذهبي” للشاعر الكبير محمود درويش، بالإضافة إلى أغنية “الطفولة” وأغنية “الشرق العظيم”، شاركت المتابعين في الساعات الماضية مقطعًا من أغنية “بصباح الألف الثالث” للراحل الكبير منصور الرحباني، والتي كانت قد أطلّت بها لأوّل مرّة على الجمهور كمغنية محترفة في بداياتها.

وعلّقت كارول سماحة على المقطع الذي نشرته على صفحاتها قائلةً: “رح نبقى نقول لا للحرب لا للقهر لا للعنصرية”، فلاقي الفيديو تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين تركوا تحته الكثير من التعليقات الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم.

وكانت كارول سماحة قد أعربت عن أسفها لما يجري من قتل ودمار شامل في حق الشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن أرضه وكرامته، وأكدت أن إسرائيل تشنّ حرب إبادة جماعية على الأطفال والأمهات والأبرياء في منشور لها قائلةً: “إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية”.

واعتبرت كارول في تغريدة لها على “إكس – تويتر سابقًا”، أن السلام مستحيل من دون حرية وعدالة ومساواة قائلةً: “عن أي سلام عم نحكي؟؟ كلنا مندين العنف والاعتداء على المدنيين، بس للشعب الفلسطيني الحق إنه يحارب كرمال حرّيته ويدافع عن أرضه وكرامته من بعد ٧٠ سنة تهجير وعنف وقتل ودمار. واختتمت قائلةً: “السلام مستحيل من دون حرية وعدالة ومساواة!!”.

وحققت منشورات كارول سماحة منذ اندلاع “طوفان الأقصى” تفاعلًا كبيرًا من المتابعين وإجماع على مواقفها الواضحة ضدّ ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر وإبادة جماعية بحقّ الشعب الفلسطيني.