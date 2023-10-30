بالصور- آخر ظهور لـ ماثيو بيري قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت صوراً جديدة للممثل الأميركي ماثيو بيري، كانت قد التقطتها عدسات الكاميرات قبل أيام رحيله المفاجئ.

وذكرت إحدى المواقع الفنية أن ماثيو شوهد وهو يغادر أحد المطاعم الشهيرة في غرب لوس أنجلوس، بمظهر جديد، إذ نمت له لحية صغيرة، وشعر طويل نافش، كما ظهر بوزن زائد.

يذكر أن بطل مسلسل "friends"، توفي أمس، غرقا في الجاكوزي الخاص به في منزله في مدينة لوس أنجلوس عن عمر يناهز 54 عامًا.

وكان ماثيو قد نشر قبل أيام من موته صورةلموقع وفاته، إذ ظهر في الصورة وهو يجلس داخل الجاكوزي الخاص به قائلا: "أوه، هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟".





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