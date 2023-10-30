ريما العنزي شبيهة جورجينا رودريغيز: "شهرتي عالمية حتى الأجانب صاروا يعرفوني"

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت مشهورة مواقع التواصل السعودية ريما العنزي شبيهة عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، جدلا كبيرا بين الجمهور بعد قولها ان شهرتها وصلت للعالمية.

وأطلّت ريما العنزي على حسابها الخاص بالقول: "شهرتي عالمية حتى الاجانب صاروا يعرفوني".

وكانت أطلت ريما العنزي في مقطع فيديو مباشر على متابعيها مؤخرا، مفجرة مفاجأة من العيار الثقيل معتبرة أن الفنان العراقي ماجد المهندس مغرم بها وقالت ريم العنزي في الفيديو: "اكتشفت إن كل أغاني ماجد المهندس كلها عن ريم وإذا ما فيها ريم فيها شامة فمعناته يقصدني شكله كان يحبني قبل ما أطلع على الشاشة".

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