الطفل الذي طلب سيارة من الأمير محمد بن سلمان ونالها .. إلى الواجهة من جديد

ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي نشر الفيديو الشهير الذي يظهر طفل يطلب سيارة مرسيدس من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورد الأمير محمد بن سلمان مبتسماً "على خشمي" كما قال له "أبشر".
محمد العطوي والد الطفل عبدالله الذي طلب السيارة كان قد صرح أن ولي العهد وعد وأوفى وانتشرت فيديوهات للطفل مع سيارته المرسيدس الجديدة، كما قال أنه قرر أن يتبرع بها لسداد دية لأحد أفراد القبيلة.
يذكر أن الحدث تم خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لمنطقة تبوك وتم طلب الطفل من ولي العهد وذلك عام 2018.
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