نسرين الحربي بأحدث ظهور من دون فيلتر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية نسرين الحربي مقطع فيديو لها من دون فيلتر، وذلك بأحدث ظهور لها.

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، الذي أشاروا الى انها من دون فيلتر تبدو نسرين جميلة ايضا.

على صعيد آخر كانت قد عبّرت نسرين الحربي عن ندمها بعد خضوعها لعملية اللغلوغ، اذ نشرت فيديو لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، معلّقة بالقول: "لو أوريكم وجهي بتنحاشون وجهي صار مربع!"، كما علّقت على موضوع قيام نجمة من دون أن تذكر اسمها بشتم زوجها خلال البث المباشر، موجهة نصيحة لها بعدم القيام بذلك من أجل أولادها.

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