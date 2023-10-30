شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور عن ماثيو بيرى: وداعًا أفضل صديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة ريهام عبد الغفور، عن حزنها لرحيل الممثل الأمريكى ماثيو بيري، عن عمر يناهز 54 عامًا، ونشرت ريهام صورة ماثيو عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "وداعًا أفضل صديق في كل الأوقات".



ريهام عبد الغفور

وتوفى الممثل الأمريكى ماثيو بيرى نجم مسلسل Friends عن عمر يناهز 54 عامًا غرقًا في جاكوزي داخل منزله بولاية لوس أنجلوس.

وقالت مصادر قضائية، إنه تم العثور على جثمان ماثيو بيرى، أول أمس السبت، فى منزل في لوس أنجلوس، حسبما نشر موقع الديلى ميل، مشيراً إلى أنه بعد استدعاء المستجوبين الأوائل إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4 مساءً، وكشفت المصادر أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شيء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.

وكان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

ولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.