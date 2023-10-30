نوال الزغبي تحصد مزيداً من الملايين.. “فخامة معاليك” في الصدارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أكثر من شهر على طرحها لأغنية “فخامة معاليك” بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، تستمر النجمة اللبنانية نوال الزغبي بحصد نجاح كليب الأغنية الذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد.

وحقق فيديو كليب أغنية “حفلة” أكثر من 15 مليون مشاهدة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”، محافظًا منذ صدوره على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في مصر ولبنان والسعودية والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان العربية.

وتصدّرت أغنية “فخامة معاليك” للأسبوع الثاني على التوالي المرتبة الأولى في تصنيف “أحلى الأغاني”، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لإذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”، مشيرًا إلى أنها الأغنية حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور منذ دخول التصنيف الذي يُعدّ أسبوعيًا.

يذكر أن أغنية “فخامة معاليك” هي من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، توزيع هاني ربيع ومن إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي حققت معها نوال نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وصوّرت نوال الكليب في لبنان بتوقيع المخرج فادي حداد الذي سبق وتعاملت معه في أعمال مصوّرة سابقة، حيث ظهرت “النجمة الذهبية” بلوك شبابي وبصورة مبهجة تناسب أجواء الأغنية.