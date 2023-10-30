هاني شاكر يواعد جمهوره في الإمارات: “نلتقي في حفلة جميلة نسعد بها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الفنان المصري هاني شاكر، الجمهور والمتابعين لحفله الغنائي الجديد، المقرر أن يحييه في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، يوم السبت 4 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

ونشر هاني شاكر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو، قال فيه: “الجمهور الحبيب في الإمارات.. نلتقي يوم 4 نوفمبر في مهرجان الزمن الجميل على كورنيش أبو ظبي في حفلة جميلة نسعد بها معا بإذن الله”.

ومن المنتظر أن يقدم شاكر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، لا سيما بأنه سيقدم أحدث أغنياته “الهوية عربى” تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وطرح أمير الغناء العربي هاني شاكر، مؤخراً، أحدث أغانيه بعنوان “الهوية عربي” وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامناً مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وحققت تفاعلاً كبيراً على منصات الأغنيات المختلفة، وعدد مشاهدات كبيراً على “يوتيوب”.