لمحبي أمير كرارة.. إليكم هذه المفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأن الفنان المصري أمير كرارة جلسات التحضير للجزء الثاني من فيلم “كازابلانكا” مع المخرج بيتر ميمي، وذلك بعد أربع سنوات من تقديم الجزء الأول والذي حقق نجاحاً كبيراً وإيرادات ضخمة وقت عرضه.

يُذكر أن أمير كرارة لم يعلن بعد إذا كان سوف يشارك في رمضان المقبل بعمل درامي أم سيكتفي بتقديم أعمال سينمائية هذا العام ليغيب للمرة الأولى عن دراما رمضان منذ سنوات.

وكان فيلم “كازابلانكا” قد عرض عام 2019، وحقق نجاحاً باهراً وبلغت إيراداته 100 مليون جنيه، وضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: غادة عادل، نيللي كريم، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمود البزاوي…، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن حول ثلاثة أصدقاء هم: “عمر المر”، “عرابي” و”رشيد” يشكّلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم “هجامين البحر”، يتم تكليفهم بمهمة خطرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.