بعد فاتن حمامة.. خالد النبوي يعيد تقديم “إمبراطورية ميم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الفنان خالد النبوي خوض سباق دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل “إمبراطورية ميم” المأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، والتي قدّمتها الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة في فيلم بالاسم نفسه عام 1972، وشاركها في بطولته الفنان الراحل أحمد مظهر.

وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل حالياً التجهيزات والتحضيرات الأخيرة قبل انطلاق التصوير، حيث من المقرر أن يُعرض العمل ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024.

ومسلسل “امبراطورية ميم” هو العمل الثاني الذي يجمع خالد النبوي والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا معاً في مسلسل “راجعين يا هوى” الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2022، وشارك في بطولته كلٌ من: أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوي…، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب أسامة أنور عكاشة.