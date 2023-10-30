خاص بالفيديو- دكتور هراتش: "نادية الجندي توجتني نجم الجماهير" وهذا ما قاله عن صباح ونبيلة عبيد وميمي جمال

ميرنا وليد - بيروت - لا شكّ أن علاقة دكتور التجميل هراتش ساغبازاريان بنجوم الزمن الجميل هي علاقة متينة مبنية على الصدق والوفاء، خالية من المصالح، وكم هو جميل أن يعيدنا دكتور هراتش الى زمن الأصالة والإبداع من خلال تكريمهم.



موقع "الفن" التقى بالدكتور هراتش ساغبازاريان، وأجرينا معه مقابلة شيّقة ومنوّعة، تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع التي تخص الفن، منها علاقته بنجوم الزمن الجميل، والفرق بينهم وبين نجوم الفن حالياً، وماذا قال عن الشحرورة الراحلة صباح والممثلتين المصريتين نبيلة عبيد وميمي جمال؟.

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